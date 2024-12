Cacciatore si rompe una gamba in mezzo al bosco, servono i vigili del fuoco

Intervento dei vigili del fuoco per soccorrere un cacciatore che si era rotto una gamba in un bosco nei dintorni di Tregnago.

Cacciatore si infortuna in mezzo al bosco, recuperato dai vigili del fuoco. Alle ore 11.34 di oggi, 19 dicembre, i vigili del fuoco sono intervenuti a Tregnago: un cacciatore è caduto fratturandosi un arto, durante la battuta di caccia nel bosco in località Precastio, mentre si trovava in una zona impervia e difficilmente raggiungibile dai mezzi di soccorso.

I vigili del fuoco, giunti dal distaccamento di Caldiero, con 2 mezzi e 5 operatori, hanno raggiunto a piedi il ferito e, non potendosi avvalere del supporto dell’elicottero a causa del maltempo, congiuntamente a personale del Soccorso Alpino, hanno immobilizzato su una barella l’uomo e, dopo aver approntato delle manovre speleo alpino fluviale, lo hanno trasportato fuori dal bosco. Giunti sul sentiero il ferito è stato caricato su un mezzo dei vigili del fuoco per poi raggiungere la strada principale dove ad attenderlo c’era il personale sanitario con un ambulanza. Le operazioni di soccorso sono terminate intorno alle ore 15 con il ricovero del cacciatore.