Stop sosta selvaggia, il posto auto in Fiera a Verona si trova con l’app

Accordo tra la startup Garaging e Veronafiere: il posto auto si trova con l’app.

Accordo tra Veronafiere e Garaging, la startup innovativa made in Verona che mette in contatto proprietari di posti auto e spazi inutilizzati con chi cerca soluzioni comode, veloci e rispettose dell’ambiente per la sosta dei propri veicoli. Si comincia con Marmomac. Grazie all’app chi raggiungerà la fiera durante le giornate di esposizione, potrà trovare circa un centinaio di parcheggi e spazi nelle vicinanze messi a disposizione dagli host. Lanciata come progetto pilota in occasione di Vinitaly, oggi diventa una partnership strutturata per aumentare le opportunità a vantaggio dei visitatori.

“Siamo felici che lo spirito del nostro progetto sia stato compreso appieno da Veronafiere, che ringrazio – spiega Umberto Padovani, rappresentante dell’azienda – il nostro obiettivo è quello di togliere in modo agile il traffico dalle strade delle nostre città, supportando gli utenti che faticano a trovare mezzi alternativi all’automobile per luogo di provenienza o necessità familiari e professionali, a trovare un posto auto in modo sicuro, veloce, semplicemente utilizzando spazi che durante il giorno sarebbero vuoti e inutilizzati”.

“Quartieri liberi da sosta selvaggia”.

“Con Marmomac, Fieracavalli, Art Verona, Job&Orienta e tutte le manifestazioni di questo autunno intendiamo dare risposte ai tanti che cercando semplicemente parcheggio intasano il quartiere fieristico e creano disagio ai quartieri limitrofi, basti pensare alla sosta selvaggia a Golosine e Borgo Roma. Ci auguriamo – conclude Padovani – che i visitatori apprezzino questa ulteriore opportunità messa loro a disposizione”.

L’accordo, che prevede solo visibilità reciproca e non ha alcun costo a carico di Veronafiere, mette a disposizione dei visitatori di Marmomac e delle prossime esposizioni circa 100 posti a ridosso dell’area. Garaging è inserito nel sito della manifestazione come opportunità di parcheggio e l’azienda si è impegnata a pubblicizzare la cosa attraverso una landing page supportata da campagne digitali.

La collaborazione mira anche a trovare ulteriori spazi per aumentare l’offerta di parcheggi nei pressi della Fiera, creando nuove opportunità di sosta in una zona spesso congestionata dal traffico.