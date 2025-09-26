“Al mio segnale scatenate l’inferno”: Russell Crowe irrompe sul palco dell’Arena da Zucchero.

Pelle d’oca ieri 25 settembre, all’Arena di Verona, dove Zucchero ha calcato la settima delle sue dodici tappe: sul palco c’era il divo Russell Crowe. Lo spettacolo si è trasformato in una vera festa di compleanno per i 70 anni dell’artista emiliano, con ospiti inattesi che hanno infiammato il pubblico.

Tra le sorprese più clamorose l’arrivo di Russell Crowe, accolto da un’ovazione di oltre 11 mila spettatori. L’attore neozelandese, premio Oscar e da sempre legato all’Italia, ha cantato insieme a Fornaciari “Just Breath”, brano inciso di recente dai due, e ha poi conquistato l’Arena con una toccante interpretazione di “Save Me”.

Non poteva mancare il richiamo al film che lo ha reso celebre: tra cori di “Massimo!” provenienti dagli spalti, Crowe ha risposto in italiano con la battuta cult de Il Gladiatore: “Al mio segnale scatenate l’inferno”.

A condividere il palco anche Francesco De Gregori, che ha emozionato il pubblico duettando con Zucchero in “Diamante”, mentre il coro gospel ha dato voce a brani storici come “Overdose d’amore” e “Così celeste”. La serata si è chiusa con la band che ha intonato un “Tanti auguri” corale.