Million Day da favola: c’è un nuovo milionario a Cologna Veneta

Vincita da capogiro a Cologna Veneta: una pioggia da un milione di euro.

Un fortunato giocatore ha centrato una vincita milionaria al MillionDAY a Cologna Veneta, aggiudicandosi un premio da 1 milione di euro nell’estrazione di giovedì 25 settembre. Questa è la trentesima vincita milionaria dall’inizio dell’anno e la 348esima in totale da quando il gioco è stato lanciato.

Il gioco MillionDAY continua a distribuire premi significativi in tutta Italia. Dall’inizio della sua storia, le vincite totali ammontano a oltre 1 miliardo di euro, con ben 113.946 premi da 1.000 euro distribuiti.