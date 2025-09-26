Novità a Verona: da “Ripieno” la carbonara si mangia con le mani

Addio forchetta: a Verona c’è “Ripieno”, la pasta “da passeggio” in versione Street Food.

A Verona ha aperto le porte lo Street food scaligero per una pausa pranzo o cena informali: si chiama “Ripieno“. Aperto quest’estate in via Conventino 6, questo format si presenta come il primo street food incentrato sulla pasta da mangiare con le mani.

L’audace idea alla base di Ripieno è trasformare i piatti più iconici della cucina italiana in un’esperienza da passeggio, senza sacrificare l’autenticità dei sapori. La sfida, come spiega un membro dello staff, Giulio Vidon, era capire se fosse possibile “gustare una Carbonara a regola d’arte o un Ragù cotto per ore passeggiando per il centro, senza forchetta né piatto“. La soluzione è stata un guscio di pasta fresca, colorato con ingredienti naturali, che avvolge e racchiude il cuore della ricetta.

Menù, la celebrazione dei sapori di casa: le proposte.

Alla Carbonara: “rigorosamente senza panna”. Al Ragù: cottura lenta da tradizione bolognese. Al Pesto: promette tutta la freschezza del basilico. Alla Norma: un tributo alla Sicilia. Al Pomodoro: il classico. Al Tonno: un “tuffo sulla costa sorrentina”.