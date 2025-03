Ryanair, via al programma estivo 2025: si vola con 21,99 euro

Ryanair conferma il piano estivo per l’aeroporto di Verona: biglietti da 21,99 euro.

Buone notizie per chi vuole viaggiare low cost: Ryanair ha annunciato oggi 11 marzo, il suo nuovo operativo estivo 2025, per gli aeroporti di Verona, Venezia e Treviso. L’obiettivo è offrire più collegamenti a prezzi convenienti per turisti e residenti della regione.

Per la stagione estiva del 2025, la compagnia aerea ha previsto sei aeromobili in Veneto, di cui quattro a Venezia e due a Treviso, per un investimento di 600 milioni di dollari. In totale saranno attive 83 rotte: 25 da Venezia, 17 da Verona e 41 da Treviso. Ryanair stima di trasportare 6,9 milioni di passeggeri all’anno e di supportare oltre 5.300 posti di lavoro nella regione.

Volare con 21,99 euro.

Per festeggiare l’annuncio, Ryanair ha lanciato una promozione con tariffe a partire da 21,99 euro, per voli fino alla fine di giugno. I biglietti sono già disponibili sul sito ryanair.com, fino a esaurimento posti.

Nonostante l’espansione in Veneto, la compagnia ha espresso preoccupazione per l’aumento dell’addizionale municipale di 0,50 euro a passeggero, in vigore dal 1° aprile 2025. Secondo Ryanair: “Questa decisione potrebbe limitare la crescita degli aeroporti veneti, mentre altre regioni italiane come Abruzzo, Calabria e Friuli-Venezia Giulia hanno beneficiato della cancellazione di questa tassa, attirando nuovi investimenti”.

La compagnia ha invitato il “Governo italiano a rivedere questa scelta per incentivare il turismo e garantire più opportunità di crescita nel settore del trasporto aereo – proseguono nel comunicato -. Se l’addizionale municipale fosse abolita, Ryanair potrebbe aumentare il numero di passeggeri fino a 80 milioni all’anno in Italia, creare 1.500 nuovi posti di lavoro e investire in 40 aeromobili aggiuntivi con oltre 250 nuove rotte“.