Sicurezza a San Martino, al via i lavori per gli attraversamenti pedonali

Al via i lavori per gli attraversamenti pedonali a Case Nuove a San Martino Buon Albergo.

Inizieranno nel mese di aprile i lavori per i nuovi attraversamenti pedonali nel quartiere Case Nuove di San Martino Buon Albergo. L’intervento prevede la realizzazione di un attraversamento pedonale tra via Cattaneo e via Pontara Sandri, un ponte ciclopedonale sul fiume Rosella in via Colombo e alcuni rialzi pedonali in via Serena.

L’obiettivo del progetto, finanziato dall’amministrazione comunale con 340 mila euro, è la messa in sicurezza dell’accesso alla scuola e ai servizi del quartiere. I lavori saranno realizzati dalla ditta Albertini Giovanni di Lavagno.

Il progetto è stato condiviso con il Comitato Civico di quartiere, con un gruppo di genitori e con la consigliera comunale di Case Nuove Giulia Riviello.

Fine lavori: quando.

“Come amministrazione – spiega il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Mauro Gaspari – abbiamo espressamente chiesto all’impresa di terminare i lavori entro la fine di agosto, così che l’accesso in sicurezza alla scuola sia pronto per l’inizio del nuovo anno scolastico“.

L’intervento prevede più lavori. A differenza di quanto era stato previsto in fase di progetto, su indicazione del Consorzio di bonifica Alta Pianura Veneta verrà spostata in estate la costruzione del nuovo ponte sul fossato Rosella, perché attualmente il livello dell’acqua del fossato non consente di iniziare l’opera.

Il nuovo ponte collegherà via Baracca con via Cristoforo Colombo dove verrà realizzato un attraversamento rialzato per l’accesso a via serena. Un secondo elemento per rallentare i veicoli è poi previsto più avanti, nelle vicinanze della rotatoria dell’Eurospin.