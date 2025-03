Concamarise ama gli “over” e da il via all’assessorato dell’età anziana

Concamarise: mille abitanti e la metà sono over 65: ecco l’assessorato dell’età anziana

Il comune di Concamarise che ha poco più di mille abitanti e oltre la metà ha più di 65 anni, ha dato vita all’assessorato dell’età anziana. Lo ha spiegato la consigliera del paese veronese, Giuliana Cortiana, che è intervenuta questa mattina su Raiuno per parlare di un’iniziativa nel rispetto delle esigenze della terza età. Infatti è stato istituito un assessorato agli Anziani, il primo in Veneto, affidato al vicesindaco Antonio Zaupa.

L’idea di creare una delega specifica per l’età anziana ha trovato un forte sostegno anche a livello regionale. Alberto Stefani, segretario della Liga Veneta, ha accolto con favore questa iniziativa, sottolineando l’importanza di politiche dedicate: “Occuparci dell’età anziana attraverso istituzioni ad hoc, favorisce l’integrazione e contrasta la solitudine”.

A Concamarise questa attenzione si traduce in tante attività pensate per mantenere “vivi” e attivi gli over 65. Giuliana Cortiana, figura chiave nel settore sociale del Comune, in tv spiega: “L’anziano va valorizzato, c’è poca cura nei loro confronti – sottolinea -. Il paese ha già aderito al programma regionale Sollievo e le iniziative quotidiane spaziano dalla musicoterapia ai laboratori grazie anche all’associazione Mano nella Mano – conclude -. Fino al semplice ritrovarsi assieme per mangiare un gelato e fare due chiacchiere“.

Antonio Zaupa, ex manager in pensione, è felice suo nuovo incarico: “Il mio numero di telefono ce l’hanno tutti: sono sempre disponibile”. Per lui e per l’amministrazione comunale “creare un assessorato specifico per gli anziani non è solo un gesto simbolico, ma una risposta alle esigenze di una comunità in cui la longevità è una realtà da valorizzare e supportare”.