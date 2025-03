Tangenziale Sud di Verona chiusa una notte per lavori di rifacimento della pavimentazione.

La Tangenziale Sud di Verona chiude una notte per lavori: in programma infatti c’è il rifacimento della pavimentazione in carreggiata est, direzione Vicenza.

Verrà chiuso il tratto tra lo svincolo con la strada statale 434 Transpolesana e l’uscita 2 di San Martino Buon Albergo nella notte di giovedì 13 marzo, dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo. In concomitanza con i lavori di rifacimento della pavimentazione verranno chiuse le entrate di Cà del Bue e di Campalto.