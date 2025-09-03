Zaia consegna il Leone di Vetro a “La Rossa Volante: orgoglio del Veneto e dell’Italia”.

Il presidente della Regione Luca Zaia, ha consegnato a Francesca Porcellato, la leggendaria “Rossa Volante”, il Leone di Vetro. Un riconoscimento riservato a chi incarna i valori di resilienza, coraggio e determinazione.

“Consegniamo il Leone di Vetro a Francesca perché è un esempio vivente di determinazione, coraggio e amore per lo sport – ha detto Zaia –. Non è solo una campionessa, ma una donna capace di ispirare intere generazioni”.

Una carriera unica al mondo.

Nata a Castelfranco Veneto, ma veronese d’adozione, di Valeggio sul Mincio, Porcellato ha scritto una delle pagine più straordinarie dello sport internazionale. In 35 anni di attività ha preso parte a 12 Paralimpiadi (9 estive e 3 invernali), conquistando 14 medaglie (3 ori, 4 argenti e 7 bronzi) in tre discipline diverse: atletica leggera, sci di fondo paralimpico e paraciclismo su handbike.

Il suo palmarès conta anche 12 titoli mondiali e circa 70 maratone vinte nelle città più prestigiose del mondo: da New York a Boston, da Londra a Parigi.

Dal ritiro al nuovo impegno.

Dopo l’ultima esperienza a Parigi 2024, Porcellato ha annunciato l’addio alla Nazionale, ribadendo però l’impegno a difesa dei diritti delle persone con disabilità.

“Francesca ha saputo reinventarsi più volte – ha aggiunto Zaia – eccellendo in discipline differenti e dimostrando che i limiti possono diventare opportunità. La sua carriera non è un film: è realtà, ed è un orgoglio per il Veneto e per l’Italia intera”.

Un futuro ancora da protagonista

La consegna del Leone di Vetro è arrivata a pochi giorni dal compleanno dell’atleta, che il 5 settembre compirà 55 anni. Zaia ha sottolineato come il premio rappresenti anche un augurio per il futuro: “Sono certo che continuerà a essere un faro per chi affronta le difficoltà con il sorriso e la passione che l’hanno sempre contraddistinta. E sarà al fianco del Veneto in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano-Cortina 2026”.