Veronetta, sabato pomeriggio la festa con il “Circo in Piazza”

“Circo in Piazza” a Santa Toscana: sabato a Veronetta, evento gratuito per famiglie.

Sarà una giornata di festa quella in programma sabato 6 settembre a Veronetta, dove dalle 15.30 prenderà vita l’evento “Circo in Piazza”. È organizzato dall’impresa sociale Vive Visioni – progetto Ri-Ciak Cinema di comunità con il sostegno della Circoscrizione 1a.

La cornice sarà la piazza di Santa Toscana e il nuovo plateatico davanti al Cinema Ri-Ciak, che per un pomeriggio si trasformeranno in uno spazio di incontro e divertimento aperto a famiglie, bambini e adulti.

Il programma.

Dalle 15.30 saranno attivi laboratori e attività ricreative gratuite curate dagli artisti de Il Circo della Luna e dai volontari di Vive Visioni. Alle 16 spazio ai giochi di una volta e al truccabimbi, con la possibilità di condividere anche una merenda a base di spuntini e bibite.

“Un’occasione per rivitalizzare Veronetta”.

L’iniziativa è stata presentata dal consigliere Andrea Avanzi, presidente della Commissione V Sociale della Circoscrizione 1, insieme alla presidente di Vive Visioni Jaya Chiara Zambelli e alle referenti Franca Maria Rizzi e Germana Bagattini.