A Veronella l’ufficio postale si trasforma in “Casa dei Servizi”

Servizi digitali più vicini: Veronella ammoderna l’ufficio postale di San Gregorio.

Veronella, al via i lavori di ammodernamento del progetto “Polis” nell’ufficio postale di San Gregorio, in via Dalla Paola. L’intervento rientra nel progetto nazionale “Polis – Casa dei Servizi Digitali”, promosso da Poste Italiane per rendere più semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti.

L’obiettivo è ridurre il divario digitale e favorire la coesione economica e sociale dei territori, offrendo ai cittadini sportelli moderni e funzionali.

Servizi garantiti a Veronella.

Per tutta la durata dei lavori, Poste Italiane assicura la continuità dei servizi ai residenti di San Gregorio: le operazioni non disponibili in circolarità saranno infatti gestite da uno sportello dedicato nell’ufficio postale di Veronella, in via Borgo.

Gli orari di apertura restano quelli consueti: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45, e il sabato dalle 8.20 alle 12.45.

Il progetto Polis

Il programma “Polis” punta a trasformare gli uffici postali dei piccoli centri in veri e propri sportelli unici di prossimità, dove sarà possibile non solo svolgere operazioni postali e finanziarie, ma anche accedere a servizi digitali della Pubblica Amministrazione, evitando spostamenti e lunghe attese negli uffici dei grandi centri urbani.