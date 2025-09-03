Una veronese vince Miss Trieste e scatena polemiche

Miss Trieste è una 15enne veronese: la sua vittoria crea polemiche, ma la città si schiera in difesa.

Ha solo 15 anni – 16 nei prossimi giorni – Miss Trieste 2025: è Vittoria Maculan, nata a Verona da mamma veronese e papà senegalese.

La giovane modella vive a Muggia dal 2017 insieme alla madre Marianna, ex cestista con una carriera internazionale oggi impegnata in ambito Onu, e al fratellino, anche lui giocatore di basket. Vittoria frequenta il Liceo Scientifico Oberdan e punta a costruirsi un futuro nel mondo della moda senza rinunciare agli studi universitari.

La proclamazione è stata al Caffè degli Specchi di Trieste. Emozionata, Vittoria ha ricordato il nonno Valerio, figura molto conosciuta a Verona per la sua gastronomia in via Cappello, scomparso lo scorso anno.

Le polemiche social e la risposta della città.

La vittoria della ragazza veronese, ha scatenato qualche polemica online sul tema della “triestinità”. Commenti amari e talvolta razzisti hanno accompagnato l’annuncio del concorso.

Ma a prendere posizione è arrivato in particolar modo, un post su Facebook.

“Care cittadine, cari cittadini, oggi il nostro quotidiano locale parla di ‘piano anti degrado’. Ma quale degrado vogliamo contrastare, estirpare dalla nostra bella e spero ancora civile città? Io vorrei radere al suolo il degrado culturale, morale e umano che ho letto in questi due giorni dopo la vittoria al concorso di Miss Trieste della bellissima mula triestina Vittoria Maculan. Ho letto commenti di triestine e triestini di un odio, di un razzismo e di un’invidia inarrivabili. Questa non può essere la nostra Trieste internazionale e multietnica. Il vero, abissale degrado è in quei commenti bui e maleodoranti. Trieste, risvegliati ed esci dall’odio in cui stai scivolando”.