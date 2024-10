Torna la pioggia, nel weekend ne cadrà il doppio della media del mese: allerta in Lessinia

Maltempo, a Verona è tornata la pioggia: nel prossimo weekend ne cadrà il doppio rispetto alla media del mese di ottobre.

Si prospetta un fine settimana all’insegna del maltempo a Verona, con piogge che potrebbero superare di gran lunga i valori stagionali. E nel weekend ne cadrà il doppio rispetto alla media del mese di ottobre. A partire da oggi, il territorio sarà interessato da una serie di perturbazioni che porteranno un brusco cambiamento rispetto alle temperature dei giorni scorsi. L’arrivo di un’intensa depressione sul Tirreno, alimentata da correnti di scirocco, causerà un aumento dell’umidità e una notevole intensificazione delle precipitazioni.

Allerta in Lessinia.

Le zone montane e prealpine, in particolare la Lessinia, sono quelle che dovranno affrontare le condizioni più critiche. Per sabato sono previsti fino a 200 mm di pioggia, una quantità ben oltre la norma per il mese di ottobre, con un conseguente rischio di esondazioni nei principali corsi d’acqua locali. Alpone, Chiampo e Tramigna sono tenuti sotto stretta sorveglianza dalle autorità, che hanno già emesso un allarme per possibili piene e alluvioni.

Nel corso delle prossime 48 ore, anche se nelle aree di pianura si registreranno precipitazioni significative, il vero pericolo sarà concentrato nelle zone montane, dove i venti di scirocco e libeccio, previsti in aumento, contribuiranno a rendere la situazione ancora più complessa. La Protezione Civile sta monitorando attentamente l’evoluzione del maltempo, soprattutto in vista del picco delle piogge previsto per sabato e domenica, quando potrebbero verificarsi disagi maggiori sia in città che nelle aree montane.

A Verona, le precipitazioni potrebbero raggiungere tra i 30 e 40 mm, superando la media mensile di ottobre, mentre in Lessinia si attende un vero e proprio diluvio.