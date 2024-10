Allerta maltempo, ci risiamo: con la pioggia torna anche la paura delle piene

Maltempo, con la pioggia scatta l’allerta della Protezione civile del Veneto.

La pioggia è tornata anche a Verona e dintorni e su tutto il Veneto, e con la pioggia torna anche l’allerta meteo per il maltempo. Le previsioni meteo indicano che tra oggi, mercoledì 16, e domenica 20 la regione sarà interessata dal persistere di una circolazione ciclonica con frequenti precipitazioni. Una prima fase più intensa è associata al passaggio di un veloce impulso perturbato tra la serata di domani, giovedì 17 e la mattinata di venerdì 18; sono previste precipitazioni diffuse, più consistenti sulle zone montane e pedemontane, con fenomeni anche a carattere di rovescio o locale temporale (tra Prealpi e pianura) e con quantitativi da consistenti a localmente abbondanti sulle zone montane e pedemontane, in particolare sulle Prealpi.

Alla luce delle previsioni, la Protezione civile regionale ha emesso un avviso di criticità idrogeologica e idraulica valido da domani, giovedì 17 alle ore 18:00, fino a venerdì 18 alle ore 18:00. È dichiarato lo stato di attenzione (allerta gialla) per criticità idraulica nei bacini di Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone e Basso Brenta-Bacchiglione. È dichiarato lo stato di attenzione (allerta gialla) per criticità idrogeologica per i bacini di Piave Pedemontano, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Adige-Garda e Monti Lessini, Basso Brenta-Bacchiglione.

Attenzione a frane e corsi d’acqua.

È possibile innesco di frane superficiali e colate rapide sui settori montani, pedemontani, collinari delle zone in allerta; possibile innalzamento dei livelli della rete idrografica secondaria e rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque piovane con allagamenti di locali interrati e/o sottopassi. Nelle zone in allerta idraulica innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua afferenti a bacini di piccoli e medie dimensioni, con probabile superamento della prima soglia idrometrica generalmente contenuto all’interno dell’alveo.