Il pane speciale di Badia Calavena ottiene il marchio d’eccellenza e si fa festa.

Il pane speciale di Badia Calavena ottiene il marchio d’eccellenza: si tratta dei tradizionali “puoti” di Santa Lucia. L’aria natalizia si fa sentire e i preparativi per i nostri rinomati dolci delle feste sono in pieno fermento. Tra questi ci sono i “puoti”, un pane dolce a forma di bambino e legato a un’antica leggenda, che è stato da poco riconosciuto come prodotto agroalimentare tradizionale del Veneto grazie all’impegno di Sandro Dal Forno, titolare della nota attivita locale, e di sua figlia Linda. Da loro i “puoti” sono proposti in versioni golose – al pistacchio, cioccolato, crema e marmellata.

La leggenda narra che Santa Lucia, la notte del 13 dicembre, abbia donato questi dolcetti a una famiglia di contadini che l’aveva ospitata durante una tempesta di neve. Da allora, i “puoti” sono un simbolo di questa ricorrenza, e Sandro Dal Forno ha registrato il marchio “I Puoti di Badia” proprio per preservarne la tradizione. Con il supporto di Confartigianato, che ha curato gli aspetti burocratici, i dolcetti sono stati inclusi nell’elenco dei prodotti tipici veneti, assegnando come area di produzione Badia Calavena, Selva di Progno e Tregnago.

Dopo il successo dell’evento dedicato ai “puoti” lo scorso anno a Selva di Progno, una nuova edizione si terrà l’8 dicembre 2024, celebrando ancora una volta questa prelibatezza locale durante le feste natalizie.