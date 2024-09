Verona tra le mete del turismo green: un italiano su quattro sceglie le eco-vacanze.

Verona tra le mete del turismo green: un italiano su quattro sceglie le eco-vacanze, secondo il rapporto Coldiretti/Noto Sondaggi presentato il 17 settembre scorso. In base a questo, un italiano su quattro opta per vacanze sostenibili, spinto dalla crescente consapevolezza verso la protezione dell’ambiente e la preferenza per prodotti locali e biologici. In particolare il Veneto si conferma la prima regione turistica del Paese, con un’offerta che attrae sia italiani che turisti stranieri, facendo registrare un aumento significativo degli arrivi internazionali (+24,3%) rispetto all’anno precedente.

Vacanze nella natura.

Verona, grazie al suo patrimonio naturale e culturale, gioca un ruolo centrale in questa crescita. Come sottolinea Elisa Castellani, presidente di Terranostra Verona, le oltre 200 aziende agrituristiche della provincia, aderenti a Coldiretti, sono diventate un punto di riferimento per chi cerca vacanze all’insegna della sostenibilità. Queste strutture offrono molto più che semplici soggiorni: ciclovie, fattorie didattiche, raccolta dell’uva durante la vendemmia e il contatto con gli animali, rendono le vacanze in campagna un’esperienza unica.

Elisa Castellani.

Enogastronomia.

Non è solo la natura a rendere Verona una meta ambita, ma anche l’offerta enogastronomica che valorizza i prodotti locali a chilometro zero, favorendo la cucina tradizionale e biologica. Questo tipo di turismo è strettamente legato alla cultura del territorio, promuovendo uno stile di vita sostenibile e rispettoso dell’ambiente. L’agriturismo, ormai simbolo del turismo green, ha registrato una crescita straordinaria negli ultimi anni: in Italia ci sono quasi 26 mila aziende agrituristiche, un numero quasi raddoppiato rispetto al 2014, con un valore di produzione che ha raggiunto 1,5 miliardi di euro nel 2023.

L’enoturismo, il birraturismo e l’oleoturismo.

Verona e il Veneto stanno diventando sempre più protagonisti anche di fenomeni emergenti come l’enoturismo, il birraturismo e l’oleoturismo, che attirano visitatori interessati alla scoperta delle eccellenze locali. Questo trend si inserisce in un contesto più ampio di riscoperta delle tradizioni, come dimostra il cosiddetto “turismo delle radici”, che interessa circa il 60% degli italiani alla ricerca delle proprie origini familiari.

Diego Scaramuzza, responsabile degli agriturismi Coldiretti Veneto, sottolinea l’importanza della “cucina rurale” e delle abilità culinarie dei cuochi contadini, che esaltano i prodotti agroalimentari regionali. Questo aspetto contribuisce al successo del Veneto, che grazie a un’offerta turistica unica e variegata si afferma sempre più come una tra le mete più desiderate.