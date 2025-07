Il gelato di Verona conquista la classifica di Dissapore

Verona entra tra le capitali del gelato: due le gelaterie nella classifica top 100 di Dissapore.

Il gelato artigianale premia Verona: nella nuova classifica delle 100 migliori gelaterie d’Italia stilata da Dissapore per il 2025, la città scaligera si ritaglia un posto d’onore. Qesto grazie a Pikko – L’atelier del gelato in borgo Roma, via polveriera vecchia, segnalata per le nuove avanguardie del gusto.

Accanto a Pikko, un altro indirizzo imperdibile per chi vuole scoprire cosa può diventare un cono fatto come si deve: Zeno Gelato e Cioccolato in via sant’Alessio.