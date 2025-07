Percorso di cura semplificato: a Verona arriva Hyppocrates

Sanità 4.0 a Verona: nasce Hyppocrates, la piattaforma che connette pazienti e medici.

A Verona per la Sanità, nasce Hyppocrates la piattaforma che mette in rete pazienti, medici e ospedali con un unico clic. Uno strumento quindi, per accompagnare i pazienti lungo l’intero percorso di cura, formare i medici e unire territorio e ospedale. È questa l’idea di Hyppocrates Verona, la nuova piattaforma digitale che segna un passo avanti verso la Sanità 4.0.

Da oggi, chi affronta diagnosi complesse, terapie invasive o semplicemente ha bisogno di capire meglio cosa lo aspetta, può contare su www.hyppocrates.net: un portale gratuito con video informativi, podcast, enciclopedie mediche interattive e strumenti pratici per orientarsi senza perdersi tra esami, ricoveri e controlli.

Il progetto pilota parte da cinque aree cliniche dell’Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona: chirurgia maxillo-facciale, esofago e stomaco, chirurgia epatobiliare, otorinolaringoiatria e ortopedia. Ma l’obiettivo è ambizioso: estendere l’esperienza a oltre 25 specialità, trasformando il Nordest in un vero e proprio campus formativo diffuso per medici e operatori sanitari.

Hyppocrates non parla solo ai pazienti: è un hub di formazione continua per specialisti e medici di base. Dentro la piattaforma ci sono linee guida condivise, protocolli aggiornati, live surgery, telementoring e corsi ECM accessibili a distanza. Un modo per abbattere barriere geografiche e garantire a tutti gli operatori la possibilità di crescere e aggiornarsi.

I medici di famiglia, primi alleati di chi si ammala, potranno inoltre contare su un canale diretto con gli specialisti ospedalieri, consulti online e percorsi diagnostico-terapeutici condivisi, per non lasciare mai solo chi ha bisogno di cure.

Hyppocrates è destinata a evolversi presto: oltre ai contenuti già disponibili, sono in arrivo teleconsulto, teleriabilitazione, monitoraggi a distanza e un archivio clinico consultabile dai curanti.

