Operazione della finanza scoperchia una rete di riciclaggio: la mafia albanese impiegava a Verona i soldi del traffico di droga.

La mafia albanese riciclava i soldi del traffico di droga a Verona, acquistando immobili. Una delle prime e più significative operazioni in Italia contro il riciclaggio dei proventi del narcotraffico internazionale legato alla mafia albanese è stata scoperta dalla finanza di Verona, con la collaborazione del National Bureau of Investigation della Repubblica di Albania. L’operazione si è concretizzata con il sequestro preventivo di beni per un valore complessivo di circa 4 milioni di euro.

L’indagine, frutto del lavoro congiunto tra il Nucleo di polizia economico-finanziaria di Verona e il National Bureau of Investigation, ha portato alla luce una rete di riciclaggio internazionale che avrebbe permesso a una nota famiglia albanese legata al narcotraffico di reimpiegare in Italia i proventi illeciti del traffico di stupefacenti.

Secondo quanto emerso, parte del denaro sarebbe stato reinvestito nell’acquisto di immobili nella provincia di Verona, al termine di articolate operazioni finanziarie volte a nasconderne l’origine criminale. Le evidenze raccolte hanno portato il Gip del Tribunale di Verona a emettere un provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di beni immobili, quote societarie e disponibilità finanziarie. Il provvedimento è stato eseguito nelle prime ore di questa mattina.