Vacanze leggere da Verona: spedisci le valigie con Poste Italiane

Estate senza valigie per i veronesi: a portarla ci pensa Poste Delivery Web.

Vacanze più leggere per chi parte da Verona: grazie a Poste Delivery Web, anche quest’estate i cittadini scaligeri possono dire addio allo stress di trascinarsi valigie e pacchi in treno o in aeroporto.

Il servizio di Poste Italiane permette di spedire bagagli e pacchi fino a 30 chili direttamente da casa, in Italia e all’estero, con pochi clic dal sito poste.it o dall’app. Basta inserire i dati della spedizione, pagare online e scegliere se far ritirare la valigia a domicilio oppure consegnarla in uno dei 190 uffici postali o Punto Poste della provincia (tabaccherie, edicole e altri esercizi convenzionati).

Un’opzione comoda non solo per chi parte, ma anche per chi torna con souvenir o acquisti ingombranti: si può spedire tutto comodamente, senza fare i conti con limiti di peso o supplementi in aeroporto.

Per preparare al meglio la spedizione, Poste Italiane mette a disposizione una guida online con consigli utili su come confezionare i pacchi.

Chi usa spesso il servizio può approfittare anche del Borsellino Spedizioni, un portafoglio digitale che premia ogni ricarica con un bonus fino al 15% da spendere per nuove spedizioni.

Niente ansie sul tragitto: ogni spedizione può essere tracciata dal sito o con notifiche via mail e Sms. Così la valigia viaggia da sola, ma sotto controllo.