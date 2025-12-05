Un castelnovese guiderà Arera, l’autorità per l’energia e l’ambiente

Un castelnovese presidente della regolazione energetica: l’amministrazione si congratula con Dell’Acqua.

Un castelnovese alla presidenza di Arera: il Consiglio dei Ministri ha formalizzato ieri 4 dicembre una nomina di spicco nel panorama delle Autorità indipendenti. Ha così deliberato la nuova composizione della dirigenza di Arera (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente). A guidare l’importante ente, che svolge un ruolo cruciale nella regolamentazione dei settori energetici, idrici e ambientali in Italia, sarà Nicola Dell’Acqua.

Dell’Acqua, originario di Castelnuovo del Garda, è stato indicato come il nuovo presidente dell’Autorità, assumendo così la responsabilità della supervisione e della tutela degli interessi di consumatori e utenti in mercati strategici come gas, luce e ciclo idrico integrato.

La notizia ha suscitato orgoglio e soddisfazione nella comunità di origine del neo-Presidente. L’Amministrazione comunale di Castelnuovo del Garda ha prontamente diffuso una nota di congratulazioni e a nome di tutti i cittadini castelnovesi, si congratula con il dottor Dell’Acqua per il prestigioso incarico e augura buon lavoro al nuovo consiglio di Amministrazione.

La nomina di Dell’Acqua, figura già nota negli ambienti istituzionali e regolatori, rappresenta un incarico di grande responsabilità e prestigio a livello nazionale. La sua presidenza arriva in un momento cruciale per Arera, chiamato a gestire le sfide della transizione energetica, la stabilizzazione dei costi e la qualità dei servizi essenziali per cittadini e imprese.