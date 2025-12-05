Sgomberato immobile occupato abusivamente sotto il viadotto a Legnago, tre persone denunciate.

Operazione congiunta nella mattinata di ieri, giovedì 4, in via Valbona a Legnago, sotto il viadotto di Ponte Limoni, dove polizia locale, carabinieri e tecnici di E-Distribuzione hanno sgomberato un immobile occupato abusivamente. All’interno gli agenti hanno trovato una situazione di grave degrado, con grandi quantità di rifiuti, anche pericolosi, che avevano trasformato la struttura in una vera e propria discarica.

Durante l’intervento sono stati individuati tre uomini di origine nordafricana, fotosegnalati e denunciati per occupazione abusiva e furto di energia elettrica. L’allaccio alla rete pubblica, realizzato in modo precario, bypassava infatti un contatore mancante. Uno dei tre è stato trattenuto dai carabinieri perché destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Questura di Milano, mentre gli altri due dovranno presentarsi in Questura a Verona per i successivi provvedimenti.

Proseguono intanto gli accertamenti per risalire ai responsabili dell’abbandono dei rifiuti: gli uffici comunali stanno vagliando alcuni nominativi per procedere con le necessarie contestazioni. “Un ringraziamento alle forze di polizia per l’ottimo lavoro svolto e al proprietario dell’immobile per il coraggio nel denunciare. Solo con la collaborazione di tutti possiamo difendere e ripulire la nostra città”, ha dichiarato il sindaco Paolo Longhi.