Un latitante dal 2023, condannato per tentata rapina a mano armata, trovato e catturato in un casolare a Legnago.

Nella mattinata di ieri, 4 dicembre, i carabinieri della Stazione di Legnago, nel corso di controlli a strutture e capannoni abbandonati nel legnaghese, scovavano in uno di questi, lungo l’argine destro della zona nord del paese, un cittadino straniero, irregolare sul territorio nazionale. Dopo gli opportuni accertamenti sull’identità dell’uomo, scoprivano che su di lui pendeva un ordine di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale meneghino, per una tentata rapina a mano armata del novembre 2016.

L’uomo, ricercato sul territorio milanese, ha così finito il suo stato di irreperibilità dal 2023, ovvero, da quando la condanna era divenuta definitiva. Lo stesso, è stato condotto presso la casa circondariale di Montorio, dove sconterà la pena di due anni e sei mesi di reclusione.