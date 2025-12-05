Alessandro Aldighieri, veronese di Cologna Veneta, ha vinto la bellezza di 50mila euro ad Affari Tuoi, il celebre gioco di Rai1.

Il gioco dei pacchi, ovvero il celebre programma Affari Tuoi in onda su Rai, e condotto da Stefano De Martino, ha portato decisamente bene a un veronese di Cologna Veneta: Alessandro Aldighieri è infatti tornato a casa con un vincita di 50mila euro.

Tanto da meritarsi anche le congratulazioni dello stesso comune di Cologna Veneta: “L’amministrazione comunale rivolge le proprie congratulazioni al concittadino Alessandro “Aldo” Aldighieri, che ha preso parte – con successo – al celebre Gioco dei Pacchi – scrive il comune sui propri canali social -. Con il suo entusiasmo e la sua cordialità, Alessandro ha saputo rappresentare con grande simpatia la comunità di Sant’Andrea e l’intera Cologna Veneta. Bravo Alessandro”.