Verona, controlli a tappeto sulla velocità: l’elenco delle strade

Sicurezza stradale a Verona: autovelox e telelaser attivi tutta la settimana, la mappa dei controlli.

Proseguono i controlli della velocità eccessiva sulle strade veronesi: autovelox e telelaser attivi tutta la settimana, l’elenco. La Polizia Locale ha diffuso il calendario settimanale delle postazioni di rilevamento e la programmazione dell’Ufficio Mobile di Prossimità.

A partire da lunedì 8 dicembre e per l’intera settimana, le pattuglie dedicate all’utilizzo di autovelox e telelaser saranno operative su diversi assi viari strategici della città.

L’elenco.

Via Unità d’Italia .

. Corso Venezia .

. Via Colonnello Fincato .

. Via Da Legnago .

. Via Ventiquattro Giugno .

. Via Luigi Galvani.

A queste postazioni mobili si affianca il rilevamento fisso in Tangenziale Nord, attivo prima dell’uscita di Santa Lucia.

Presidio in fiera e mercati con l’ufficio mobile.

Parallelamente ai controlli sulla velocità, la polizia Locale assicura la sua presenza nei mercati e nelle aree più frequentate grazie all’Ufficio Mobile di Prossimità, lo “sportello su ruote” a disposizione dei cittadini.

Lunedì dalle 13.30 alle 19 in Piazza Bra.

Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì il servizio è sospeso per la fiera di Santa Lucia.

Sabato dalle 7.30 alle 15.30 al mercato dello Stadio, e dalle 15.30 alle 19 in Piazza Bra.

Domenica pomeriggio in piazza Bra dalle 13.30 alle 19.