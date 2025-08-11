La app per trovare le farmacie aperte a Ferragosto a Verona e provincia.

Anche a Ferragosto le farmacie della provincia di Verona aperte: per trovarle basta usare la webapp farmamiaverona.it. Dal 14 agosto alle 9 fino al 16 agosto alla stessa ora sarà attivo il turno di Guardia Farmaceutica, che coprirà 48 ore consecutive, inclusa la giornata di Ferragosto, assicurando assistenza giorno e notte.

Oltre alla Guardia Farmaceutica, il 70% delle farmacie della provincia (190 in totale) resterà aperto per tutta la settimana, ad eccezione del giorno festivo. Molte di queste sono in aree turistiche e alcune operano in deroga agli orari ordinari.

La webapp.

Per trovare la farmacia aperta più vicina, residenti e turisti possono utilizzare la webapp farmamiaverona.it, accessibile senza installazioni e collegata anche al sito di Federfarma Verona. Il servizio, attivo 24 ore su 24, include una mappa stradale e si rivela utile soprattutto nelle ore serali, notturne e durante le pause pranzo. Informazioni aggiornate sono inoltre disponibili sulle bacheche elettroniche delle farmacie, sui cartelli affissi in vetrina e sui portali di alcune testate locali.

Per chi si trova impossibilitato a uscire di casa, è disponibile il servizio gratuito Farmaco Pronto al numero 045 509892, attivo negli orari di Guardia Medica, per far recapitare i farmaci urgenti a domicilio.