“Trekking dell’Anguria e della Madonna” a Bure: a Ferragosto in Valpolicella.

Bure festeggia il Ferragosto con il “Trekking dell’Anguria” nel cuore della Valpolicella storica, la frazione di San Pietro in Cariano si prepara per due feste. Infatti sono due gli appuntamenti tradizionali: la Sagra dell’Anguria e la Festa dell’Assunta. L’evento sarà l’occasione per unire festa popolare e scoperta del territorio grazie al “Trekking dell’Anguria e della Madonna”, un percorso ad anello di 8 chilometri immerso nella natura.

Il tracciato, ondulato e panoramico, si snoda tra ville storiche, moderne villette residenziali, antiche corti e vecchi lavatoi, con ampie vedute sui vigneti della zona. Una guida accompagnerà i partecipanti, arricchendo la camminata con spiegazioni e aneddoti, per un pomeriggio all’insegna del relax e della conoscenza.

Al termine, il rientro coinciderà con l’atmosfera vivace della sagra paesana: musica dal vivo, piatti tipici locali, vini della Valpolicella e un inedito angolo gastronomico tirolese.

Appuntamento: ore 16 al parcheggio di via Pascoli angolo via Poiano, a Bure. Costo: 10 euro. Prenotazione obbligatoria: info@infoverona.it – WhatsApp 339 8717091.