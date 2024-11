Ciclopedonale da ponte Catena a San Zeno passando per lo Stadio: tutto pronto

Verona, terminati i lavori della pista ciclopedonale che collega ponte Catena a San Zeno, passando per il quartiere Stadio.

Da ponte Catena a san Zeno, passando per il quartiere Stadio, in bicicletta: gli uffici Strade del Comune di Verona hanno terminato i lavori di completamento e manutenzione della segnaletica relativa al percorso ciclopedonale che collega le tre zone cittadine. Un intervento che permette ai cittadini e alle cittadine che si spostano in bicicletta di usare percorsi sicuri e dedicati alle due ruote.

Nello specifico i lavori hanno riguardato il completamento della segnaletica orizzontale nei punti in di collegamento del percorso in cui era mancante e la manutenzione di quella esistente. “Grazie all’intervento degli Uffici Strade del Comune – ha detto l’assessore Federico Benini – è stata terminata un’opera molto sentita dai cittadini che ora possono percorre in bici un tratto significativo del territorio comunale”.