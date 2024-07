Al Legoland Water Park di Gardaland arriva una nuova mascotte

Archiviato il maltempo che ha segnato l’inizio della stagione estiva, Legoland Water Park Gardaland, il primo parco acquatico a tema Lego in Europa, si sta riconfermando anche per la stagione in corso una delle mete più amate per famiglie in cerca di una pausa rinfrescante e di relax.

Situato nel cuore di Gardaland, Legoland Water Park – aperto fino al 15 settembre – è un’esperienza straordinaria che mixa creatività, apprendimento e divertimento e cattura l’immaginazione di giovani e adulti. All’interno dell’area dedicata, di circa 15 mila metri quadrati, divertentissimi scivoli d’acqua, attrazioni interattive e tantissime aree gioco in cui bambini e le loro famiglie possono imparare attraverso il gioco, tuffarsi nel mondo dell’immaginazione e della creatività, il tutto in formato LEGO®!

Quest’estate, ad accogliere gli ospiti al portale di ingresso la nuova ed iconica mascotte Lego Shark la popolare minifigure con la quale scattare simpatiche foto ricordo prima di varcare il maestoso portale di ingresso: un’onda azzurra costruita con oltre 400 mattoncini Lego giganti.

Le attrazioni del Legoland Water Park di Gardaland.

L’esperienza acquatica del Water Park Gardaland si sviluppa in sei imperdibili aree, dalle più creative in stile LEGO® fino a quelle adrenaliniche in vero stile Gardaland.

Al centro del Parco Acquatico si trova il Lego River Adventure: un corso d’acqua che costeggia la Miniland – un’area unica che riproduce con mattoncini gli iconici monumenti italiani – da percorrere a bordo di gommoni personalizzabili con grandi mattoncini LEGO® galleggianti. Passando attraverso una suggestiva grotta dall’ambientazione sottomarina sarà possibile compiere un vero e proprio viaggio lungo lo stivale!

Proseguendo, sarà la volta del Beach Party è la piscina principale con 7 scivoli, cannoni ad acqua e un grande secchio da 1.500 litri che, a sorpresa, riversa una cascata d’acqua sui bambini. Jungle Adventures offre scivoli per tutta la famiglia, da percorrere a corpo libero, con gommone, a cielo aperto o al buio…ognuno troverà lo scivolo perfetto su cui avventurarsi!

La creatività regna sovrana a Creation Island, dove si possono costruire barche con i mattoncini Lego e sfidare gli amici, decorare un castello di sabbia o utilizzare grandi blocchi morbidi per fantastiche creazioni!

Il divertimento continua anche a Duplo Splash, ideale per i più piccoli che vogliono approcciarsi ai primi scivoli e scoprire gli animali acquatici insieme alle famiglie mentre la Pirate Bay, con la sua grande piscina e l’ingresso alla vasca graduale, è perfetta per nuotare, rinfrescarsi o semplicemente rilassarsi.

La miniland.

La Miniland di Legoland Water Park Gardaland è un’area unica al mondo, in cui sono stati ricostruiti i monumenti e simboli più iconici dell’Italia in scala 1:20, utilizzando ben 4 milioni e 900mila mattoncini LEGO.

Divisa in sei aree, la Miniland rappresenta un affascinante viaggio attraverso un’Italia interamente realizzata con mattoncini. Tra le attrazioni più recenti l’area dedicata alla Milano Moderna, che si aggiunge al Duomo di Milano. Il percorso parte con la simbolica Torre Velasca degli anni ’50; prosegue con il Grattacielo Pirelli; la colorata Torre Arcobaleno degli anni ’90; per arrivare alle prime costruzioni degli anni 2000 come il Diamantone, il Bosco Verticale, la Casa della Memoria e le torri di City Life: Isozaki, Libeskind e Hadid. Sono presenti anche la Torre UnipolSai, l’NH Hotel Fiera, snodo cruciale per raggiungere la città meneghina, ma vengono riprodotti anche i tanti lavoratori, turisti e cittadini che affollano quotidianamente il capoluogo ambrosiano. Immancabile anche il classico tram milanese.

Particolarmente affascinanti anche le aree dedicate a Venezia, con la Basilica di San Marco e il Campanile di San Marco, le riproduzioni delle architetture che hanno reso immortale Roma – dal Colosseo alla Fontana di Trevi fino alla Basilica di San Pietro – ma anche l’iconica Torre di Pisa e tanti altri.