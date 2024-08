Pschiatria di Borgo Trento, la replica dell’Ulss 9: “Il personale c’è”

Pschiatria Borgo Trento la replica dell’ulss 9: “Il personale c’è”.

L’Ulss 9 in risposta alle dichiarazioni contenute nel comunicato stampa del sindacato FP Cgil riguardo a una “situazione critica del reparto di psichiatria dell’ospedale di Borgo Trento”, replica.

La nota integrale.

“In merito alla nota del Sindacato Fp Cgil, l’Azienda Ulss 9 Scaligera precisa che in Psichiatria 1 a Borgo Trento sono sempre presenti almeno 6 operatori (infermieri/OSS) per turno, come da standard regionale Dgrv 1616/2008. Quando possibile si aumenta di ulteriori 1 o 2 presenze. Sono inoltre presenti case manager per ogni reparto che, oltre a occuparsi di problematiche gestionali, sono a disposizione per supportare le attività assistenziali dei colleghi in turno“.

“La recente criticità della costruzione dei turni è dovuta al fatto che, oltre ad assicurare la dovuta fruizione delle ferie estive, ci sono state diverse richieste di aspettativa o congedo non discrezionali e non pianificate. 4 nel solo mese di agosto, che hanno reso difficile il mantenimento dello standard. Le cessazioni di personale sono state in parte coperte e in parte in corso di prossima copertura. Con l’occasione, la Direzione aziendale ringrazia gli operatori sanitari, anche provenienti a integrazione da altre unità operative e servizi, che hanno dato la loro disponibilità per il mantenimento ottimale del servizio”.

“Per quanto riguarda i tre episodi di aggressione al personale in turno, si riferiscono alla gestione complessa di un singolo paziente, tuttora ricoverato negli Spdc (Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura) di Psichiatria 1 dopo essere stato trasferito dal Spdc di San Bonifacio per la gravità del caso“.