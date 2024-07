L’ospedale di Verona è tra i 250 migliori del mondo: la classifica di Newsweek

Classifica di Newsweek: l’ospedale di Verona tra i migliori 250 del mondo.

C’è anche l’ospedale di Verona tra i primi 250 del mondo: per la precisione alla posizione 103. Guadagnando alcuni posti rispetto allo scorso anno, quando era al numero 120. A piazzare l’ospedale di Verona tra i migliori del mondo è la classifica di Newsweek, che come ogni anni mette in fila le migliori strutture ospedaliere dei cinque continenti.

Alla posizione 103, come detto, troviamo “Azienda ospedaliera integrata di Verona”. Numero 103 del mondo, settimo in Italia (lo scorso anno era ottavo in Italia). Tra gli ospedali italiani, infatti, il primo al 35esimo posto nel mondo è il Policlinico Gemelli di Roma, seguito alla posizione 52 dal Niguarda di Milano, alla 57 dal San Raffaele sempre di Milano, alla 65 dall’Humanitas di Rozzano e alla 66esima posizione dal Policlinico Sant’Orsola-Malpighi di Bologna.

Per la cronaca, sul podio dei migliori ospedali del mondo ci sono al primo posto la Mayo Clinic di Rochester, nel Minnesota, al secondo la Cleveland Clinic di Cleveand, nell’Ohio, e al terzo il Toronto General – University Health Network di Toronto, Canada.