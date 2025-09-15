Sanità, Legnago si prepara al nuovo ospedale: finanziati 203 milioni di euro per quattro strutture in Veneto.

Finanziamenti per la sanità in Veneto: la Conferenza Stato-Regioni ha approvato 203 milioni di euro per l’adeguamento, l’ammodernamento e il potenziamento di quattro ospedali, tra cui Legnago, e le strutture di Mestre, Bassano del Grappa e Oderzo.

A Legnago il progetto prevede la costruzione di una nuova struttura di 66 mila mq, con pronto soccorso, terapie intensive, blocco operatorio, degenze mediche e materno-infantili. Le prime due fasi consentiranno di realizzare 359 posti letto tra area medica, chirurgica, riabilitativa e diurni, oltre a strutture ambulatoriali e servizi accessori.

L’Ospedale di Mestre si arricchirà del nuovo edificio “Angelino” con reparti materno-infantili, pediatria, neuropsichiatria infantile e laboratori centralizzati. A Bassano del Grappa sono previsti lavori di adeguamento sismico e ammodernamento del blocco operatorio. A Oderzo un nuovo edificio ospiterà degenze, piastra radiologica e servizi generali.

L’assessore regionale alla Sanità, Manuela Lanzarin, commenta: “L’obiettivo è mantenere alta la qualità dei nostri ospedali. Il prossimo passo sarà la sottoscrizione dell’accordo integrativo per avviare concretamente i lavori”.