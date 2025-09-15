Vincita al lotto: la fortuna bacia Colognola ai Colli e il Veneto con premi da capogiro.

Lotto, vincita a Colognola ai Colli, ma tutto il Veneto brinda: nei concorsi di venerdì 12 e sabato 13 settembre sono stati vinti 128mila euro in tutta la regione.

A Colognola ai Colli, in via Strà, un fortunato giocatore ha centrato tre ambi e un terno, portandosi a casa 47.500 euro. A Strada cà di Balbi sono stati realizzati due terni che hanno fruttato 22.500 e 13.500 euro, regalando una doppietta di premi alla zona.

Le altre vincite venete segnalate riguardano Torri di Quartesolo (Vicenza), con un terno da 22.500 euro, e Vittorio Veneto (Treviso), con tre ambi e un terno per un totale di 22.500 euro.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 4,8 milioni di euro in tutta Italia, portando a oltre 912,4 milioni di euro la cifra complessiva vinta in Veneto dall’inizio del 2025.