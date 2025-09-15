Moxy apre a Verona: il nuovo hotel pet-friendly con 131 camere e un bar sempre aperto.

A Verona arriva Moxy, il nuovo hotel firmato Achm Hotels by Marriott e Vastint Italy che segna il debutto del brand in città. Con le sue 131 camere moderne, un bar aperto 24 ore su 24 e una filosofia pet-friendly, la struttura punta a diventare il punto di riferimento per chi vuole vivere Verona in modo giovane e dinamico.

Innovativo e sostenibile.

Realizzato con un sistema modulare in legno prefabbricato e pensato per raggiungere la certificazione Leed Oro, l’hotel unisce comfort e attenzione all’ambiente. “Questo progetto dimostra che sostenibilità e innovazione possano convivere alla perfezione”, sottolinea Amela Guga, Project Manager di Vastint Italy.

Hotel “social”.

Oltre alle camere dotate di smart tv e illuminazione intelligente, il cuore dell’esperienza è il Moxy Bar, che accoglie gli ospiti con un cocktail di benvenuto al check-in e diventa un social hub tra piatti leggeri, drink artigianali e snack disponibili a qualsiasi ora. A disposizione anche parcheggio privato e servizio di pulizia quotidiano.

Posizione.

La posizione strategica, a pochi passi dalla stazione di Porta Nuova e vicino al centro storico, rende l’hotel la scelta ideale per visitare l’Arena, la Casa di Giulietta, Piazza delle Erbe e il Teatro Romano.

Con questa apertura, Verona entra così nel circuito internazionale di Marriott Bonvoy, il programma fedeltà globale che riunisce oltre 30 brand in tutto il mondo.