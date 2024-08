Ponte Nuovo, i tempi della riapertura. E l’assessore chiede scusa ai veronesi

L’assessore Benini assicura: “Ponte Nuovo riaperto alle auto in direzione San Tomaso tra un mese”. E si scusa con i veronesi.

Tra un mese Ponte Nuovo riaprirà alle auto, almeno in un senso di marcia: lo assicura l’assessore Federico Benini, che poi si scusa con i veronesi per i disagi creati dal cantiere.

“Quando purtroppo un cantiere nasce male – sono le parole di Benini – è poi inevitabile che tutto quello che può andare storto, vada storto. Tra un mese sono tre anni che il cantiere è iniziato e purtroppo non ancora terminato. Dai reperti archeologici, alle possibili bombe, alla piena dello scorso anno che ha creato problemi di autorizzazioni importanti fino a chiedere al Comune di costruire e ricostruire ben tre ponteggi diversi”.

“Finalmente – aggiunge l’assessore – in questi ultimi 50 giorni, grazie anche al tempo clemente, il cantiere ha proceduto a pieno ritmo e grazie in particolare agli uffici del comune, alla direzione lavori e alla ditta che si è resa disponibile di lavorare tutto il mese di agosto senza sosta, con ragionevole certezza posso dire che entro 30 giorni da oggi il ponte sarà aperto in via definitiva alle auto in direzione chiesa San Tomaso. Penso però che sia anche doveroso, come assessore competente, scusarmi con tutti i veronesi per i disagi di questo cantiere che finalmente il prossimo anno sarà concluso”.