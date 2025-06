Conto alla rovescia, a Veronetta dal 10 Giugno parte il nuovo cantiere: come cambia la viabilità.

Dal 10 giugno al via il nuovo cantiere di Acque Veronesi: attenzione a come cambia la viabilità per l’apertura di nuovo fronte di lavori. L’intervento è rivolto al rifacimento della rete fognaria in via San Francesco, lungadige Porta Vittoria e lungadige Pasetto.

L’intervento ha un obiettivo preciso: collettare gli scarichi provenienti da via XX Settembre e permettere il deflusso delle acque meteoriche direttamente nell’Adige. Un’opera essenziale per modernizzare le infrastrutture sotterranee del quartiere, migliorare la gestione delle piogge e prevenire futuri disagi.

Lavori anche in via XX Settembre.

Prosegue intanto il cantiere già avviato sul primo tratto di via XX Settembre, dove i lavori sono stati completati per circa due terzi. Entro la fine di giugno, il cantiere si sposterà di circa 200 metri per dare il via alla seconda fase, perfettamente in linea con il cronoprogramma. Una volta terminato questo primo stralcio, è prevista anche la riqualificazione dei marciapiedi, per completare l’intervento in superficie.

Quattro mesi di modifiche alla viabilità.

Ma le opere porteranno anche dei disagi, soprattutto alla viabilità. Per circa quattro mesi, sarà vietato il transito da via dell’Artigliere verso via dell’Università, con deviazione obbligata su via Torbido. Saranno inoltre chiuse al traffico via San Francesco e lungadige Porta della Vittoria, anche se quest’ultima resterà percorribile in doppio senso dai residenti e dai mezzi per il carico e scarico merci.

Lungadige Nicola Pasetto, per garantire i flussi, sarà anch’esso a doppio senso. Attenzione: non sarà possibile svoltare a destra su Ponte Navi per chi proviene da lungadige Pasetto; il percorso alternativo sarà Ponte Aleardi, obbligatorio per chi da via Torbido e lungadige Galtarossa è diretto in Stradone San Fermo.

Parcheggi off limits.

Per consentire il passaggio dei veicoli, su entrambi i lungadige verrà rimossa una fila di parcheggi a lato strada.

Soluzioni per i residenti.

Per i residenti che si troveranno impossibilitati ad accedere al proprio garage a causa dei lavori, è prevista la possibilità di ottenere un voucher gratuito per parcheggiare il proprio mezzo nei parcheggi Centro (via Campo Marzo) e Zanotto (via dell’Università). È sufficiente contattare Amt3 all’indirizzo urp@amt3.it o al numero 045 4500823 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00).

Inoltre, chi è in possesso di un regolare permesso di sosta per la zona Veronetta, potrà parcheggiare gratuitamente anche nell’area del cimitero monumentale (Piazzale Maestri del Commercio) e negli stalli gialli riservati di via Nicola Mazza.