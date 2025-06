Verona, chiude stanotte la tangenziale Sud per lavori alta velocità: dove e quando.

Proseguono i lavori per la realizzazione della nuova linea ferroviaria ad alta velocità tra Verona e Vicenza: occhio dove e quando cambia la viabilità. Nella notte tra martedì 3 e mercoledì 4 giugno, dalle 21 alle 6, sarà chiuso lo svincolo di entrata per Verona Nord e in direzione Vago/Vicenza, così come lo svincolo di uscita da Vago in direzione San Martino Buon Albergo (uscita n.2).

Si tratta di un intervento temporaneo ma necessario per consentire il ripristino della deviazione della Tangenziale Sud di Verona, nell’ambito delle attività collegate alla realizzazione della tratta AV/AC (Alta Velocità/Alta Capacità) ferroviaria Verona–Vicenza. I lavori sono eseguiti dal Consorzio Iricav Due, su incarico di Rete Ferroviaria Italiana, in coordinamento con Autostrada Brescia-Padova, che gestisce il nodo viario.

Viabilità alternativa: come muoversi.

Per evitare disagi agli automobilisti, sono stati predisposti percorsi alternativi segnalati direttamente sul posto. I veicoli diretti verso Verona e Vicenza potranno seguire le indicazioni per la rotonda Porcilana, che fungerà da nodo di smistamento durante le ore di chiusura.