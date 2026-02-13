Verona, premio alle lettere che scrivono al cuore di “Cara Giulietta”

Premio Cara Giulietta 2026: Caterina Guzzanti a Verona e le lettere d’amore più toccanti.

Premio Cara Giulietta 2026: per la festa di San Valentino, Verona torna a essere la “cassetta postale del mondo”. Migliaia di buste, francobolli stranieri e fogli scritti a mano. Ogni anno, il Club di Giulietta riceve messaggi che contengono ciò che spesso è impossibile dire ad alta voce. Desideri inconfessabili, ferite aperte e domande universali. Grazie al lavoro delle “Segretarie di Giulietta”, queste lettere non solo ricevono risposta, ma diventano le protagoniste di un pomeriggio speciale: sabato 14 febbraio, alle ore 17.30, all’Arena Casarini (Hotel Due Torri).

Le storie: dal desiderio di rinascita alle ombre della guerra.

Quest’anno, il premio darà voce a narrazioni di rara intensità. Sul palco si alterneranno storie vere che riflettono la complessità del nostro tempo.

Martina , giovane psicologa siciliana che cerca di riscrivere il proprio destino lontano da amori violenti.

Vladyslav, che scrive dall'Ucraina per ricordare che, anche sotto i bombardamenti, "osare scrivere d'amore" è un atto di resistenza.

Rotem, da Israele, che si chiede come proteggere lo spirito dell'amore tra le macerie della rabbia e del conflitto.

Paolo, elettricista-poeta veronese, ed Emily, tennista internazionale, che racconteranno con fragilità l'inverno dell'anima e la paura di "scottarsi" con la fiamma del sentimento.

Il debutto del podcast: Guzzanti è “Giulia contro Giulietta”.

Ma San Valentino non è solo lacrime e sospiri. Per chi preferisce un approccio più cinico e ironico, debutta “Giulia contro Giulietta”, il nuovo podcast originale prodotto da Chora Media. Protagonista d’eccezione è Caterina Guzzanti nei panni di Giulia, una donna decisamente disillusa e sarcastica che, suo malgrado, si troverà immersa nel mondo romantico delle lettere veronesi. Riuscirà la realtà del Club di Giulietta a scalfire la sua corazza di scetticismo?

Un programma ricco di musica e cinema.

Il pomeriggio non si esaurirà con le premiazioni. La colonna sonora sarà affidata alla voce di Veronica Marchi, mentre la serata sarà impreziosita dal reading letterario “Quasi felici”, dedicato alla tormentata storia d’amore tra Alberto Moravia ed Elsa Morante.

Inoltre, per gli amanti del grande schermo, l’evento segnerà il lancio della preview di Schermi d’Amore, lo storico festival del cinema melò che torna ad abitare il Cinema Fiume il 13 e 14 febbraio.

Un premio da sogno.

I vincitori del premio vivranno un sogno veronese, ospiti dell’Hotel Due Torri e del Relais Balcone di Giulietta, riceveranno in dono l’essenza della città con il profumo Acqua di Giulietta e la preziosa carta fatta a mano de Lo Scrittoio.