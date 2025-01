Alberghi e B&B, a Verona la metà non è in regola: multe per 46mila euro

Quasi la metà delle strutture ricettive controllate a Verona non è in regola: 50 violazioni su 119, multe per oltre 46mila euro.

Controlli sulle strutture ricettive di Verona: nel 2024 la task force istituita dal Comune, con polizia locale e Guardia di finanza, ha individuato 50 violazioni in 119 strutture controllate. Sono state 560 le ore di controlli, 119 le strutture ricettive controllate di cui 102 locazioni, 7 B&B, 8 alloggi turistici e 2 unità abitative classificate all’uso turistico per 50 violazioni accertate.

“I controlli – sottolinea l’assessora alla Sicurezza, legalità e trasparenza, Stefania Zivelonghi – hanno tre principali finalità: recuperare il gettito dei tributi locali, monitorare il rispetto degli adempimenti previsti in capo ai gestori delle locazioni, inclusi gli obblighi di segnalazione degli ospiti in Questura, ancor più rilevante ai fini delle azioni antiterrorismo e di tutelare la libera concorrenza a beneficio di chi rispetta le regole. Tutto questo grazie alla sinergia tra polizia locale, ufficio Tributi del Comune e guardia di finanza”.

Nel Comune di Verona sono presenti 3.708 strutture ricettive, di cui 3.279 locazioni turistiche, 174 alloggi turistici e case vacanze, 137 B&B, 68 alberghi e 50 agriturismi.

Altamura: “Attenzione sempre costante”.

“Nel 2024, come del resto nel 2023 – sottolinea il comandante della polizia locale, Luigi Altamura – le violazioni sono state numericamente poche. A testimonianza del fatto che la gran parte dei locatori turistici seguono le norme regionali e nazionali. I controlli nascono generalmente da segnalazioni alla polizia locale di turisti e di condomini, ma anche su iniziativa della Questura e delle pattuglie miste, composte da agenti della polizia locale e della guardia di finanza verso obiettivi identificati con verifiche incrociate delle banche dati (Siatel, Sigi, Tourist-Tax relative a dichiarazione sui pernotti e dei redditi). Quest’anno i controlli proseguiranno con la guardia di finanza anche perché proprio la normativa sul contrasto all’evasione nel settore delle locazioni turistiche entrata in vigore il 2 di gennaio assegna i controlli ai Comuni comuni. Ripeto, non ci sono risultati eclatanti, ma un’attenzione che rimane costante su questo fenomeno”.

Le ispezioni sono state effettuate su segnalazione di turisti scontenti perché l’alloggio pubblicizzato sulla piattaforma di prenotazione era diverso da quello effettivamente trovato. In un caso è stata lamentata anche una scarsa pulizia.

I condomini delle locazioni turistiche hanno segnalato rumori molesti. Il commissario Mario Marone, responsabile della polizia amministrativa, racconta come “dobbiamo anche sentire a verbale gli alloggiati, che spesso sono stranieri, alcuni non comprendono la natura dei controlli. L’attività di controllo è molto complessa”.

“Un tema che desta preoccupazione – chiosa Altamura – è la mancata segnalazione dei nominativi e relativi documenti di identità degli ospiti sulla apposita banca dati che è obbligatoria. Si tratta di un reato, non di una sanzione amministrativa, dato che questa norma è nata per contrastare il fenomeno del terrorismo. Nei pochi giorni tra Natale e Capodanno su dieci attività controllate in merito, quattro che non avevano effettuato la comunicazione alla Questura: è una percentuale molto elevata e preoccupante. L’autorità di pubblica sicurezza deve sapere con certezza chi soggiorna nel territorio comunale”.

Il Codice identificativo nazionale.

Dal 2 gennaio 2025 è entrato pienamente in vigore il Codice Identificativo Nazionale (Cin): a Verona alcune decine di soggetti di attività sono ancora inadempienti nella richiesta del Cin. Tutte le unità immobiliari destinate alla locazione breve o per finalità turistiche, gestite in qualunque forma (imprenditoriale e non imprenditoriale), devono essere munite di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili a norma di legge. Le unità immobiliari destinate alla locazione breve o turistica gestite in forma imprenditoriale devono, inoltre, essere munite dei requisiti di sicurezza degli impianti prescritti dalla normativa statale e regionale vigente.

La mappa delle strutture ricettive a Verona

LE VIOLAZIONI IN DETTAGLIO.

Nel corso del 2024 sono state accertate 50 violazioni amministrative per un totale di euro 46.536,42, precisamente: