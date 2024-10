Ruba profumi e un giubbino di pelle all’Ovs di via Roma, arrestato 33enne

Un 33enne è stato arrestato dopo aver tentato di rubare profumi e un giubbino di pelle all’Ovs di via Roma a Verona.

È stato arrestato dalla polizia un cittadino srilankese di 33 anni che ieri pomeriggio ha tentato di rubare profumi e capi di abbigliamento all’interno del negozio Ovs di via Roma a Verona. A carico dell’uomo, che ha fornito ai poliziotti delle generalità risultate false, è infatti emerso a seguito di accertamenti Afis un ordine di carcerazione per un furto commesso lo scorso gennaio in provincia di Torino.

È accaduto ieri, domenica, intorno alle 15. Il giovane è entrato all’interno del negozio del centro e, dopo aver prelevato dagli scaffali cinque profumi e un giubbino in pelle, per un valore complessivo di 180 euro, li ha riposti all’interno del suo zaino per poi uscire senza pagare. La sua condotta, però, non è sfuggita all’occhio attento dell’addetto alla vigilanza dell’esercizio commerciale, che ha osservato le sue mosse all’interno del negozio e lo ha seguito sino all’uscita, in attesa dell’arrivo degli agenti delle Volanti.

I successivi accertamenti sull’identità del giovane tramite il confronto delle sue impronte digitali hanno consentito di appurare che le generalità da lui fornite erano false e che su di lui pendeva un ordine di carcerazione emesso il 24 ottobre dalla Procura della Repubblica di Torino per un furto commesso lo scorso gennaio.

Al termine degli accertamenti, il giovane è stato denunciato per tentato furto e per falsa attestazione a Pubblico Ufficiale sulla propria identità personale e, in esecuzione dell’ordine di carcerazione, è stato arrestato e accompagnato presso il carcere di Montorio, dove dovrà scontare la pena di due anni e quattro mesi di reclusione.