Sessantenne ubriaco minaccia i vicini di casa e si scaglia contro i carabinieri

A Sona un 60enne è stato arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale dopo aver minacciato i vicini di casa.

I carabinieri di Villafranca e della Stazione di Sommacampagna durante lo scorso fine settimana sono stati impegnati in una intensa attività di controllo nel territorio dei comuni di Sommacampagna e Sona, con particolare riguardo ai luoghi di aggregazione quali piazze e parchi pubblici.

Durante i servizi sono stati controllati 50 mezzi e identificati 80 soggetti, 4 dei quali multati per infrazioni al codice della strada. Inoltre, nell’ambito del contrasto agli stupefacenti sono stati sanzionati in via amministrativa come assuntori di droghe a uso personale 4 giovani trovati complessivamente in possesso di 6 grammi di hashish.

La sera di sabato 26 ottobre gli uomini dell’Arma hanno arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale un sessantenne. In particolare l’uomo, in stato di alterazione da consumo di alcool, a seguito di una discussione per futili motivi avvenuta a Sona all’interno di un’area condominiale con alcuni residenti, inveiva minacciosamente nei confronti dei presenti scagliandosi quindi contro i militari nel frattempo giunti sul posto, che però riuscivano a bloccarlo nonostante lo stesso opponesse resistenza.

Al termine delle formalità di rito l’uomo è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Villafranca di Verona e condotto davanti al Tribunale di Verona in data odierna per essere giudicato con rito direttissimo.