Rissa a San Bonifacio, il 33enne è morto dopo giorni agonia.

San Bonifacio: è morto ieri all’ospedale di Borgo Trento dopo nove giorni di agonia, per essere stato ferito gravemente in una rissa. Si tratta del 33enne vittima della maxi-rissa esplosa nel parcheggio vicino al Famila di San Bonifacio. La violenza è scoppiata la sera del 3 novembre, quando circa 35 persone si sono affrontate nel piazzale di via Villanova, armate di spranghe, coltelli e perfino una katana. L’uomo di origine indiana, colpito alla testa con un coltello, era stato ricoverato in condizioni disperate nel reparto di terapia intensiva neurochirurgica.

La rissa, scoppiata vicino al supermercato ancora aperto, ha spaventato i presenti e scatenato il caos nella zona. Le indagini sono in corso per comprendere le ragioni della violenta aggressione. Gli inquirenti stanno vagliando tutte le ipotesi, tra cui quella di un regolamento di conti. I carabinieri hanno acquisito i filmati delle telecamere di sicurezza e raccolto testimonianze dei due feriti dimessi, un 31enne colpito alla spalla da un proiettile e un 23enne con ferite alla mandibola. Sul luogo della rissa sono stati rinvenuti bossoli, che confermano l’uso di armi da fuoco, anche se l’arma che ha sparato non è stata ancora ritrovata.