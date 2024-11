Rapina alla tabaccheria dello Stadio, pistola in faccia al titolare.

Rapina alla tabaccheria dello Stadio, pistola in faccia al titolare: paura in una tabaccheria di via Albere a Verona. Un rapinatore armato è entrato nel locale sabato 9 novembre, poco prima dell’orario di chiusura, intorno alle 19:30. Il malvivente, con il viso nascosto da una sciarpa o un passamontagna e un cappuccio, ha minacciato con una pistola il padre della proprietaria del negozio, il quale ha inizialmente tentato di opporsi, ma ha desistito di fronte all’arma.

La titolare, che si trovava poco distante, è stata allertata da un avviso sul cellulare grazie al sistema di sicurezza collegato alla centrale della polizia. Sebbene si sia precipitata sul posto, il rapinatore era già fuggito con un bottino di alcune migliaia di euro.

Le forze dell’ordine stanno ora esaminando le riprese delle telecamere di sicurezza e le dichiarazioni dei presenti, nel tentativo di risalire all’identità dell’autore del colpo, avvenuto in un momento in cui il negozio era vuoto.