Paura in Valpolicella, rapina armi in pugno all’ufficio postale di Gargagnago: in fuga i banditi, indagini dei carabinieri.

Rapina a Gargagnago, in Valpolicella, nella mattinata di oggi, lunedì 2 febbraio: erano da poco passate le 8 quando l’ufficio postale del paese è stato preso d’assalto da due banditi.

Secondo le prime ricostruzioni, due uomini con il volto coperto e armi in pugno hanno fatto irruzione poco dopo l’apertura allo sportello di via Giare, a Gargagnago, nel comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella. I rapinatori avrebbero minacciato l’impiegata presente in quel momento con una pistola, non è ancora chiaro se vera o finta, facendosi consegnare una somma di denaro, ancora in corso di quantificazione, per poi fuggire rapidamente.

Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118 per prestare assistenza alla dipendente, sotto shock per l’accaduto. Le indagini sono affidate ai militari della compagnia di Caprino Veronese e alla sezione scientifica del Comando provinciale di Verona. Sono in corso i rilievi e la raccolta di elementi utili all’identificazione dei responsabili.

L’ufficio postale resterà chiuso per alcuni giorni, il tempo necessario per completare le verifiche e consentire lo svolgimento delle indagini.