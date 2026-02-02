Con la scusa di chiedere informazioni, ha sfilato il Rolex dal polso di un 72enne di Torri del Benaco: 25enne denunciata per furto.

Con la scusa di chiedere informazioni sfila il Rolex a un anziano: denunciata una 25enne. La vittima è un 72enne di Torri del Benaco: nell’aprile del 2025, vistosi approcciare da una giovane donna che gli chiedeva informazioni, ha poi realizzato che la stretta di mano con la quale questa l’aveva ringraziato in realtà nascondeva ben altro.

È stato solamente alla fine del loro dialogo, infatti, che la vittima ha realizzato che dal suo polso mancava il prezioso orologio che aveva indosso. E’ stato allora che l’uomo ha deciso di rivolgersi ai carabinieri di Torri del Benaco. I quali, raccolta la sua denuncia, si sono subito messi al lavoro per assicurare che la donna, poi dileguatasi per le vie del centro cittadino, potesse essere associata ad un volto e, quindi, denunciata all’autorità giudiziaria.

In particolare, i militari hanno analizzato l’area dove l’evento si era verificato e la rete di videosorveglianza che la copriva, nonché i dati registrati dalla cella telefonica che interessava la zona.

È servita una minuziosa e attenta attività di valutazione delle informazioni acquisite e, alla fine, è stata individuata una 25enne straniera, in Italia senza fissa dimora, già nota alle forze dell’ordine, la quale è stata deferita in stato di libertà perché gravemente indiziata del reato di furto, commesso con l’aggravante della destrezza.