Le analisi effettuate da Acque Veronesi sabato nella centrale idrica che serve Lugagnano: “Nessuna presenza di batteri”.

Malori a scuola, sono arrivati i risultati delle analisi effettuate da Acque Veronesi nella giornata di sabato nella centrale idrica che serve Lugagnano e lungo la rete di distribuzione che alimenta la scuola secondaria di primo grado Anna Frank.

“Tutti i campioni analizzati (centrale di zona, punto rete di distribuzione e allaccio della scuola) – fa sapere Acque Veronesi – sono risultati conformi e privi di batteri: non è stata rilevata alcuna presenza di coliformi, Escherichia coli, enterococchi intestinali, Clostridium perfringens o salmonella. L’acqua risulta quindi pienamente sicura”.

La conferma dell’Ulss 9 Scaligera.

“Gli esiti analitici definitivi arrivati dal Laboratorio Arpav relativi ai parametri chimici e microbiologici sui campioni di acqua prelevati dal Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell’ Ulss 9 nella scuola media ‘Anna Frank’ e nell’acquedotto di Lugagnano di Sona, confermano la potabilità dell’acqua. I dati di oggi si aggiungono infatti ai risultati pervenuti nei giorni scorsi sugli altri parametri analizzati dopo l’episodio di venerdì pomeriggio in cui 6 studenti hanno segnalato disturbi dopo aver bevuto l’acqua della palestra”.

“Arrivati da poco da parte di Arpav – aggiunge una nota dell’Ulss 9 – anche i dati analitici relativi alla ricerca del Noravirus nei campioni di acqua prelevati dal Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell’Ulss 9 nella scuola media ‘Anna Frank’ e nell’acquedotto di Lugagnano di Sona. Confermata l’assenza anche del norovirus. Il dato rappresenta ulteriore conferma della potabilità dell’acqua della palestra”.