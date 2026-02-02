Un 26enne è stato arrestato per lesioni in Borgo Roma a Verona: fermato per un controllo, si è scagliato contro i carabinieri.

La notte del 2 febbraio i carabinieri del Norm di Verona hanno arrestato un 26enne, di nazionalità marocchina, in Italia senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, per lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.

Nel dettaglio i militari, mentre transitavano lungo le vie del quartiere Borgo Roma, venivano attirati da schiamazzi, alquanto insoliti vista la tarda ora e, una volta giunti sul posto, trovavano un giovane in evidente stato di agitazione, dovuto presumibilmente dall’assunzione di sostanze alcoliche.

I carabinieri decidevano di procedere all’identificazione del giovane, che improvvisamente si scagliava contro i militari con aggressività, colpendoli ripetutamente, causando a uno di questi delle lesioni refertate successivamente presso il nosocomio scaligero. Solo grazie all’azione dei militari si é riusciti a riportare la situazione sotto controllo e a fermare il giovane.

Il 26enne, condotto presso gli uffici del Comando provinciale di via Salvo d’Acquisto e, informata la Procura della Repubblica di Verona, veniva arrestato per i reati di lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale, e trattenuto presso le camere di sicurezza suddetto Comando in attesa del rito direttissimo.

Nella mattinata odierna il 26enne, è stato condotto innanzi al Giudice del Tribunale scaligero, il quale convalidava l’arresto e applicava nei confronti dello stesso la misura cautelare dell’obbligo di firma, rinviando l’udienza ad aprile 2026.