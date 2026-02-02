Iat Verona, dove trovare le info turistiche durante le Olimpiadi

Trasloco temporaneo per l’accoglienza turistica: lo Iat di Verona cambia sede durante le Olimpiadi.

Lo Iat di Verona cambia sede e orari in vista delle Cerimonie delle Olimpiadi e Paralimpiadi, e lo fa per accogliere al meglio il flusso di visitatori. Per garantire la continuità del servizio durante le giornate clou dei grandi eventi a cinque cerchi, l’Ufficio di informazione e accoglienza turistica (IAT) lascerà la sua sede abituale per trasferirsi al Museo Archeologico del Teatro Romano, in via Regaste Redentore, 2.

Questo spostamento strategico permetterà ai turisti di ricevere assistenza e materiale informativo in uno dei luoghi più suggestivi della città, proprio mentre Verona diventa il palcoscenico mondiale dello sport.

Il calendario dei trasferimenti.

Il trasloco temporaneo avverrà in due blocchi temporali distinti, coincidenti con i momenti salienti delle manifestazioni.

Prima fase: dal 20 al 22 febbraio.

dal 20 al 22 febbraio. Seconda fase: dal 4 al 7 marzo.

Orari di apertura al pubblico.