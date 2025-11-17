Milano Cortina 2026: svelato il viaggio della fiamma olimpica

Svelato il percorso di viaggio della Fiamma Olimpica che attraverserà l’Italia (e Verona).

Giochi Invernali di Milano Cortina 2026 entra nel vivo con la rivelazione del percorso completo del viaggio della Fiamma Olimpica. Un itinerario che dal 6 dicembre 2025 al 6 febbraio 2026, attraverserà l’Italia.

In 60 giorni, la Fiamma Olimpica percorrerà 12 mila chilometri, toccando oltre 300 comuni, fermandosi in 60 città di tappa e illuminando i siti Unesco. L’organizzazione ha confermato che l’itinerario interesserà tutte le 110 province italiane.

Dalla Grecia a Roma.

L’avventura inizierà simbolicamente il 26 novembre con l’accensione del sacro fuoco a Olimpia. Il testimone passerà all’Italia il 4 dicembre in Grecia, con l’arrivo della Fiamma a Roma. La partenza ufficiale del grande viaggio è fissata per il 6 dicembre dalla Capitale. Sarà un percorso studiato per unire il Paese, illuminando non solo le grandi città d’arte, ma anche borghi storici e luoghi simbolo della memoria collettiva.

“Ogni passo del Viaggio attraverso le nostre città ricorderà al mondo il potere dello sport nel costruire ponti e abbattere barriere”, ha affermato Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano Cortina 2026.

Macchina organizzativa.

Per garantire la regolarità del percorso, è stata messa in piedi una macchina organizzativa imponente. Un convoglio lungo quasi 200 metri si muoverà a una velocità media di circa 4 km/h. La giornata tipo inizierà alle 7:30 con la partenza e culminerà intorno alle 19:30 con l’accensione del braciere nella città di tappa, durante la city celebration, un momento di festa dedicato alla comunità locale.

Ad accompagnare la Fiamma in questa celebrazione nazionale diffusa ci saranno i due Presenting Partner del Viaggio: Coca-Cola ed Eni, che arricchiranno ogni sosta con attivazioni speciali.

Simboli e sfide.

L’itinerario è stato pensato per unire simboli del patrimonio culturale (dal Colosseo alla Fontana di Trevi, dal Duomo di Milano al Canal Grande di Venezia) a luoghi che rappresentano resilienza e rinascita, come Amatrice e il quartiere Scampia. La Direttrice delle Cerimonie, Maria Laura Iascone, ha sottolineato l’obiettivo: “L’itinerario è stato pensato per valorizzare i paesaggi più suggestivi del Paese e le storie di talento, coraggio e solidarietà che lo animano”.

Il Viaggio sarà arricchito da momenti straordinari.

L’ascesa a Punta Gnifetti sul Monte Rosa (4.554 metri).

sul Monte Rosa (4.554 metri). La visita alla spettacolare Cascata delle Marmore .

. Il passaggio sull’acqua lungo il Canal Grande di Venezia (in Veneto).

(in Veneto). La magia della Costiera Amalfitana illuminata dai tedofori.

La Fiamma festeggerà il Natale a Napoli e il Capodanno a Bari. Infine, il 26 gennaio 2026 tornerà a Cortina d’Ampezzo, a 70 anni esatti dalla Cerimonia d’Apertura dei Giochi del 1956, prima di concludere la sua corsa la sera del 6 febbraio 2026 nello stadio San Siro a Milano.

Il Viaggio.